«Ушла гулять и пропала»: в Новосибирске ищут 86-летнюю пенсионерку в зеленом пальто

В Новосибирске ищут 86-летнюю Людмилу Марковеевну Кислицыну (Ефанову). Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирске ищут 86-летнюю Людмилу Марковеевну Кислицыну (Ефанову). Женщина пропала днем в среду, 26 апреля.
— Она ушла на прогулку и не вернулась. Ранее она уже пропадала, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Приметы: рост 152 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент своего исчезновения женщина была одета в темно-зеленое зимнее пальто, темно-серые брюки, черные сапоги, светло-серую вязаную шапку.
Пенсионерка может страдать потерей памяти, плохо ориентироваться в городе и нуждаться в медпомощи.
Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Людмила Марковеевная или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.
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