«Женщина получила ожоги, мужчина отравился газом»: в десятиэтажке на Пархоменко в Новосибирске случился пожар

В пожаре пострадали 2 человека. Фото: «Новосибирск с огоньком».
Вечером 26 апреля в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира. Пожар случился в 10-этажке по улице Пархоменко, 88. Видео опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
— В квартире горели домашние вещи и диван на площади 16 квадратов. Потушили за 20 минут. Пострадали 2 человека — женщина с ожогами и мужчина с отравлением угарными газами, — рассказали в ГУ МЧС по НСО.
На видео из соцсетей слышно, как спасатели призывают людей оставаться на балконе и опасаться угарных газов.
Всего пожарные спасли пятерых, сами выбрались 16 человек. Работали 8 единиц техники и 27 спасателей.
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