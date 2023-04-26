Со всех сторон крики: видео с пожара в девятиэтажке на Зорге в Новосибирске появилось в соцсетях

Пожар случился в девятиэтажке на улице Зорге. Фото: ГУ МЧС по НСО

Видео с пожара в девятиэтажке на улице Зорге в Новосибирске появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Напомним, ЧП случилось в среду, 26 апреля: там загорелась квартира на втором этаже дома.

— Из горящей квартиры пожарные спасли женщину, ее с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в областном МЧС. — Также при помощи специальных спасустройств спасатели эвакуировали 17 жильцов. Среди них было девять детей.

Из горящей квартиры пожарные спасли женщину. Фото: ГУ МЧС по НСО

На кадрах ролика, снятого очевидцами из соседнего дома, видно, как из квартиры начинает валить густой черный дым, а позже — вырываться пламя. Со всех сторон слышны крики, вскоре к дому подъезжают пожарные.

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