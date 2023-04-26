В городе Обь под Новосибирском нашли тело мужчины с пробитой головой

В произошедшем разбираются следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В микрорайоне Геодезия города Обь Новосибирской области нашли тело мужчины с черепно-мозговой травмой. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

— По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Как пояснил источник КП-Новосибирск, смерть носила не криминальный характер.

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