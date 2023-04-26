В городе Обь под Новосибирском нашли тело мужчины с пробитой головой

В произошедшем разбираются следователи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В микрорайоне Геодезия города Обь Новосибирской области нашли тело мужчины с черепно-мозговой травмой. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.
— По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.
Как пояснил источник КП-Новосибирск, смерть носила не криминальный характер.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер