«Не могла из-за нее дышать»: в Новосибирске пенсионерке удалили опухоль легких весом больше 2 килограммов

Врачи новосибирской облбольницы впервые столкнулись с такой опухолью легких. Фото: https://zdrav.nso.ru/

Хирурги облбольницы в Новосибирке удалили 2-килограммовую опухоль легкого 71-летней пенсионерке. Она обратилась к врачу, когда ей стало трудно дышать. Об этом сообщили в региональном Минздраве в среду, 26 апреля.

— ФЛГ выявила в грудной клетке опухоль огромных размеров, которая не только сдавливала левое лёгкое, но заметно смещала вправо сердце, трахею и пищевод. Хирурги осторожно отделяли новообразование от лёгкого и прочих органов миллиметр за миллиметром. Операция заняла шесть часов, — рассказали в ведомстве.

Объем удаленной опухоли весом 2,3 килограмма вышел 30 сантиметров в длину и 11 в ширину. Новосибирские врачи впервые столкнулись с таким новообразованием в легких человека.

Операция прошла успешно, пациентку уже выписали из стационара.

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