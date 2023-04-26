Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о нападении полицейского на школьницу в Новосибирске

Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела о нападении полицейского на школьницу в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела о нападении полицейского на школьницу в Новосибирске.

Напомним, история случилась 26 марта: вечером на улице Гоголя между нетрезвым 22-летним парнем и 16-летней девушкой случилась ссора, в ходе которой сибиряк начал душить школьницу. Ей удалось вырваться, убежать и написать заявление в органы. Как выяснилось позже, нападавший сам оказался полицейским, недавно начавшим работать в ОВД. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

— Председатель СК России поручил и. о. Руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В. Б. Представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в СКР.

В областном МВД ранее сообщали, что по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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