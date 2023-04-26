Новосибирского девелопера, обвиняемого в махинациях с городской землей, отпустили из-под ареста

Суд отпустил бизнесмена под домашний арест. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирского девелопера Михаила Обласова выпустили из СИЗО — он будет под домашним арестом. Об этом написал Коммерсант в среду, 26 апреля.

Меру пресечения изменил Пятый апелляционный суд. Бизнесмена подозревают по уголовному делу о мошенничестве с муниципальной землей.

— В ближайшее время моего подзащитного отпустят из СИЗО, где он провел больше года, — рассказала «Ъ-Сибирь» адвокат бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Конюхова.

Михаилу Обласову запретили общаться с фигурантами дела и пользоваться связью, в том числе интернетом.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что суд не отпустил бизнесмена Обласова под залог в 5 миллионов рублей.

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