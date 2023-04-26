Писатель Антон Кротов побывал в Новосибирске и рассказал о своем путешествии по Южной Америке

Свои приключения Кротов начал с бразильского города Сан-Паулу. Фото: Александр Челноков

Писатель Антон Кротов посетил Новосибирск и в подробностях описал свое путешествие по Южной Америке. На его лекции, которая прошла 23 апреля, побывал журналист «Горсайта».

Путешественник пробыл на континенте три месяца. Свои приключения он начал с бразильского города Сан-Паулу. Добирался самолетом, потратив на билеты туда и обратно практически 70 тысяч рублей.

После Бразилии Антон отправился в Перу. Затем – в Боливию.

− Боливия – страна пролетарская, народная, все там ради народа. Еще там самый крутой канатный город – Ла-Пас, и там дешевая еда, а вот автостоп – так себе, но зато дешевые автобусы, − поделился Кротов.

Потом путешественники отправились в Чили. По словам писателя, это достаточно дорогая страна. Цены на еду, жилье и общественный транспорт кусаются, но зато созданы идеальные условия для туристов на заправках – есть бесплатные туалет, душ и вай-фай.

Затем Кротов посетил Аргентину, где застал женскую демонстрацию на 8 марта. После в его списке шли Уругвай, Парагвай и снова Бразилия. Путешествие завершилось в Сан-Паулу – в том городе, где и началось.

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