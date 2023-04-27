Жительница Новосибирска ищет брата, которого никогда не видела

На фотографии отец Олега и Марины. Фото: предоставлено Мариной Шимчук

Жительница Новосибирска Марина Шимчук ищет своего сводного брата. Она его никогда не видела. Мужчину зовут Шимчук Олег Александрович. Он родился в 1971 или 1972 году, женщина точно не знает.

- Я о брате узнала от бабушки. Ее звали Шимчук Марта Кирилловна. Мне было тогда 12 лет, когда она написала мне письмо. В нем рассказала про Олега. Моего отца зовут Шимчук Александр Петрович, - рассказала КП-Новосибирск Марина.

Информации про Олега Александровича немного. По словам Марины, он жил на станции «Восточная».

- Я ищу его, потому что он - мой брат. Я ни в чем не нуждаюсь. Хочу с ним познакомиться, - уточнила женщина. – Я искала его через соцсети, но безуспешно.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете про Шимчука Олега Александровича, сообщите, пожалуйста, в редакцию по номеру - 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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