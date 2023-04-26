«Люди нашли его сумку и телефон»: 45-летний новосибирец пропал, уехав на вахту

В Новосибирске ищут 45-летнего Петра Лошкова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 45-летнего Петра Лошкова. Мужчина перестал выходить на связь 12 апреля, с этого момента его местонахождение неизвестно.

— Мужчина 4 апреля сообщил семье, что уехал на вахту в другой город. В последний раз он выходил на связь 12 апреля. Сегодня родственникам поступил звонок, от неравнодушных людей, что нашли сумку с вещами, вставив симкарту в телефон, набрали номер родных, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области». — Сведений о том, что мужчина покинул город, нет. Ранее он не пропадал.

Приметы: рост 172 сантиметра, плотное телосложение, русые волосы, серые глаза. На момент своего исчезновения был одет в черную куртку, черные джинсы, черные сапоги и черную шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Петр или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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