Под Новосибирском 19-летний студент колледжа покончил с собой

Тело студента нашли недалеко от станции Каргат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском 19-летний парень покончил с собой. Его тело обнаружили на железной дороге во вторник, 25 апреля. Студенты Чулымского аграрного колледжа говорят, что у него были проблемы в семье.

— Да, он был студентом. Но я не знаю, что его привело к такому решению. В колледже его не гнобили, а дома, как он говорил, были проблемы. Но я не выяснял, — рассказал КП-Новосибирск студент.

Сейчас полиция ищет очевидцев произошедшего. Трагедия случилась недалеко от станции Каргат.

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