В МВД рассказали, как нашли подорвавшегося на гранате под Новосибирском мужчину

Тело без головы обнаружили утром 25 апреля. Фото: телеграм-канал «Экстренный Новосибирск»

В МВД раскрыли подробности обнаружения тела мужчины, подорвавшегося на гранате под Новосибирском. ЧП произошло утром 25 апреля.

− 25 апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неустановленного мужчины. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции, которой были организованы первоначальные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, − рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Как стало известно ранее, рядом с мужчиной нашли еще одну гранату. Полицейские оцепили место происшествия.

Собранные материалы направили в следственные органы для проведения проверки и принятия решения.

КП-Новосибирск выяснила, что погибший раньше служил в Чечне, а еще работал в МВД. После перешел в службу судебных приставов: стоял в охране на входе в суде. Выход на пенсию стал для него непростым испытанием.

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