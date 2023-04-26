До +23: в Новосибирске установится летняя погода в апреле

Потепление до +23 градусов ожидается в Новосибирске на этой неделе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Потепление до +23 градусов ожидается в Новосибирске на этой неделе. Прогноз погоды опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В четверг, 27 апреля, ночью обещают +2...+4, днем − до +20 градусов тепла. Местами прогнозируют небольшой дождь.

В пятницу в ночное время будет +8...+10. Днем воздух прогреется до +23. В городе установится летняя погода, будет ярко светить солнце.

А вот в субботу в Новосибирск придет небольшое похолодание. Ночью прогнозируют +8...+10, днем +10...+12. Местами прольется дождь.

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