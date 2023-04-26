«Сердце слабое»: новосибирский бизнесмен, потерявший сумку с 7 миллионами, объяснил провал на полиграфе

Апелляционный суд начал внимательно рассматривать дело. Фото: Никита МАНЬКО

Родственники 44-летней уборщицы Айнагул, которую осудили за кражу найденной сумки с 7 миллионами, добились апелляции в Новосибирском областном суде. 26 апреля суд допросил потерпевшего бизнесмена. В ходе заседания его спрашивали о провале теста на полиграфе:

- Он объяснил, что у него сердце слабое после потери денег, поэтому не прошел полиграф, – рассказал КП-Новосибирск участник заседания.

Сам бизнесмен отказался от комментариев. Скандал случился 4 ноября 2021 года – 34-летний мужчина выпивал с другом в ресторане, куда принес сумку от ноутбука. Затем вызвал такси и потерял сумку, где якобы находились 7 миллионов рублей. Еще сутки праздновал, а утром 6 ноября спохватился и написал заявление в полицию.

Оказалось – утром 5 ноября сумку подобрала 44-летняя уборщица Айнагул, когда шла на работу. Женщина клянется – денег в сумке не было. Однако на следующий день ее задержали по подозрению в краже в особо крупном размере и поместили в СИЗО.

Айнагул успешно прошла полиграф, а вот бизнесмен отвечал неуверенно и тест завалил. Кроме бизнесмена, денег в сумке никто не видел. Но суд встал на сторону потерпевшего и вынес обвинительный приговор, назначив уборщице 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

- Айнагул осталось отбывать назначенное наказание еще три месяца, к сожалению, сейчас апелляционный суд не может изменить меру пресечения – уже есть приговор суда и мы оспариваем его законность, – рассказала КП-Новосибирск адвокат осужденной Наталья Коломбет. - Сегодня прокурор внимательно изучил все показания потерпевшего, задавал дополнительные вопросы. Новосибирский областной суд будет решать вопрос о назначении товароведческой экспертизы, которую не назначил Октябрьский районный суд. Дело рассматривается тщательно, есть надежда на справедливое решение.

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