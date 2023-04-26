Губернатор Андрей Травников взял на контроль ситуацию с забастовкой в гимназии

Родители устроили забастовку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников взял на контроль ситуацию с забастовкой в гимназии в Новосибирске. Напомним, уже больше недели ученики местного третьего класса не выходят на занятия из-за. Причина - конфликт одной из мам с педагогом. Женщина уверяет, что в школе недосмотрели за её дочерью, из-за чего та сломала позвоночник.

- Ситуация находится на контроле у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, и мы вместе с муниципалитетом работаем в этом направлении. С родителями мы ведем переговорную работу, требования родителей сейчас, по большей части, удовлетворены, и сейчас мы ведем работу над тем, чтобы дети в той или иной форме приступили к обучению. В следующем месяце мы проведем родительское собрание, чтобы решить все те вопросы, которые родителями обозначались, - рассказал министр образования НСО Сергей Федорчук на пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, директор школы после случившегося оставила свой пост. К решению конфликта подключилась уже прокуратура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber