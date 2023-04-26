«Завез из Конго»: житель Новосибирской области вернулся из командировки с малярией

В 2023 году новосибирец вернулся из командировки с малярией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области зафиксировали случай завозной малярии. Врачи предупреждают: инкубационный период может быть очень долгим.

— В 2023 году в Новосибирской области был один завозной случай малярии. Заболевший вернулся из командировки в Республике Конго, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по НСО.

Опаснее всего — говорят врачи — тропическая малярия. Она может привести к смертельному исходу. Инкубационный период некоторых форм малярии длится до трех лет.

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