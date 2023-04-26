Под Новосибирском арестовали вора, стащившего из церкви деньги и драгоценности на 70 тысяч рублей

Сибиряк осквернил церковь под Новосибирском. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН / пресс-служба ГУ МВД РФ по НСО.

Колыванский районный суд Новосибирской области постановил арестовать местного жителя, который обокрал церковь на 70 тысяч рублей. Решение вынесли в среду, 26 апреля.

— Обвиняемого арестовали на 1 месяц 26 дней, то есть до 23 июня 2023 года, — сообщили в суде.

Мужчина разбил окно храма, а затем забрался внутрь по лестнице. В итоге похититель вытащил из святыни сейф, ящик для пожертвований и драгоценности из серебра.

Общий ущерб превысил 70 тысяч рублей.

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