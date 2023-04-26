В Новосибирске водитель «Ниссана», устроивший аварию с пожаром и взрывом, скрылся с места ДТП

На улице Большой в Новосибирске сгорели попавшие в ДТП ГАЗель и иномарка. Фото: предоставлены Евгением.
В Новосибирске водитель «Ниссана» спешно покинул место аварии, в которой дотла сгорели 2 машины. ДТП случилось во вторник, 25 апреля в Ленинском районе.
— В результате аварии никто не пострадал, оформлено с материальным ущербом. Водитель NISSAN с места происшествия скрылся, — сообщили в ГУ МВД РФ по НСО.
Напомним, водитель легковушки влетел в ГАЗЕель — грузовик загорелся. Спустя время взорвался газовый баллон. В результате обе машины вряд ли подлежат восстановлению.
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