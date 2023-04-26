Сибирский город утром 26 апреля укутало снегом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 26 апреля Новокузнецк в Кемеровской области укутало снегом. Обескураженные горожане поделились фотографиями «зимы» с журналистами «Сибдепо».

– Уже устали от зимнего пейзажа за окном, – жалуются сибиряки.

Такая картина предстала с утра перед новокузнечанами. Фото: "Сибдепо".

К обеду снег растаял. В городе потеплело до +11 градусов. В ближайшие дни, как и в Новосибирске, в Кузбассе обещают до +23 градусов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирске на майских праздниках будет пасмурная и прохладная погода.

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