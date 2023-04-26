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НовостиОбщество26 апреля 2023 9:11

Сибирский город утром 26 апреля укутало снегом

Горожане не могут дождаться весны
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Сибирский город утром 26 апреля укутало снегом.

Сибирский город утром 26 апреля укутало снегом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 26 апреля Новокузнецк в Кемеровской области укутало снегом. Обескураженные горожане поделились фотографиями «зимы» с журналистами «Сибдепо».

– Уже устали от зимнего пейзажа за окном, – жалуются сибиряки.

Такая картина предстала с утра перед новокузнечанами. Фото: "Сибдепо".

Такая картина предстала с утра перед новокузнечанами. Фото: "Сибдепо".

К обеду снег растаял. В городе потеплело до +11 градусов. В ближайшие дни, как и в Новосибирске, в Кузбассе обещают до +23 градусов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирске на майских праздниках будет пасмурная и прохладная погода.

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