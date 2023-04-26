Подозрительный мужчина, преследовавший школьников в Новосибирске, попал на видео. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске мужчина, которого горожане обвинили в преследовании детей, попал на видео. Подозрительного гражданина зафиксировала камера домофона.

На кадрах мужчина находился рядом с мальчиком, который пытался войти в подъезд. Вероятно, ребенка смутил незнакомец. Он не стал заходить за дверь. А достал телефон и позвонил взрослым. Незнакомец после этого удалился.

По словам жильцов, этот мужчина преследовал нескольких детей. Шел за ними от школы до дома.

– Его видели, когда он шел за ребенком, на улице Д. Бедного 73 и 73/1, – рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Взволнованные взрослые написали заявления в полицию. По их словам, в ведомстве обещали провести проверку и установить личность мужчины.

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