График отключения горячей воды в Новосибирске в 2023 году: названы предварительные сроки

Испытания запланированы на период с 15 мая по 18 августа. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стали известны предварительные сроки отключения горячей воды в Новосибирске в 2023 году. Как рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов, всего будет 14 этапов гидравлических испытаний. Об этом он сообщил на сессии Совета депутатов 26 апреля.

По словам Игоря Лузанова, испытания запланированы на период с 15 мая по 18 августа. Точные даты назовут после завершения отопительного сезона.

− В Новосибирске применяется подход, используются передвижные установки, которые позволяют локально отключать участки и проводить эти испытания на меньших контурах, − подчеркнул директор Западно-Сибирского филиала СГК.

Известно, что максимальный срок отсутствия горячего водоснабжения составит две недели.

Ранее КП-Новосибирск писала о сроках завершения отопительного сезона 2023.

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