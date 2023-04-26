В Новосибирске из-за строительства четвертого моста ограничат движение на площади Труда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перекроют движение на площади Труда. Действовать ограничения будут с 20 по 26 мая. Постановление об этом опубликовали на сайте мэрии.

– Ввести в ночное время с 00:00 до 5:00 временное прекращение движения транспортных средств по площади Труда в створе с улицей Широкой по направлению от площади Энергетиков к улице Станиславского, – говорится в документе.

Проезжую часть в этот период будут закрывать. А объезд огороженного участка обеспечат по Широкой улице.

Перекроют дорогу для монтажа металлических балок пролета четвертого моста над проезжей частью на площади Труда.

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