В Купинском районе Новосибирской области установят умные весы для большегрузов

Автоматизированный пост весогабаритного контроля появится на трассе в Купинском районе. Фото: ТУАД

Автоматизированный пост весогабаритного контроля появится на трассе в Купинском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

Пост весогабаритного контроля нужен для того, чтобы проверить, соответствует ли транспортное средство нормам по габаритам, массе и нагрузке на оси. Водитель проезжает через измерительную рамку, и параметры автомобиля измеряются автоматически.

Такую рамку установят на трассе «992 км а/д «Р-254» − Купино − Карасук». Один из участков дороги − км 155+483 – км 156+083, капитально отремонтируют.

− По дороге перевозят транзитные грузы на Алтай и в Казахстан. Последние годы специалисты фиксируют повышение интенсивности движения большегрузного транспорта, − подчеркнули в ТУАД.

Работы оценивают в 158 миллионов рублей. Объект планируют ввести в эксплуатацию 1 сентября.

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