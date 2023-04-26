Прокурор и полиция посетили новосибирскую гимназию, где родители устроили забастовку против третьеклассницы. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В новосибирскую элитную гимназию с проверкой приехали прокурор и полиция. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила мама девочки, против которой родители устроили забастовку.

– Накануне, 25 апреля, приезжали прокурор Железнодорожного района и полиция, – уточнила мать ребенка.

Напомним, забастовка длится с 17 апреля. Все эти дни девочка Соня*, на которую ополчились родители третьеклашек, ходит на уроки одна. Ее, 9-летнюю девочку, взрослые обвинили в рукоприкладстве, организации неприличного чата и предложениях снюса. А маму ребенка - в скандалах с классной руководительницей. Мать Сони призвала родителей к миру. Но те ответили отказом.

Ранее в мэрии Новосибирска рассказали о нарушениях, обнаруженных в гимназии, где родители устроили забастовку против третьеклассницы.

*Имя ребенка изменено.

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