Прокурор и полиция посетили новосибирскую гимназию, где родители устроили забастовку против третьеклассницы.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В новосибирскую элитную гимназию с проверкой приехали прокурор и полиция. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила мама девочки, против которой родители устроили забастовку.
– Накануне, 25 апреля, приезжали прокурор Железнодорожного района и полиция, – уточнила мать ребенка.
Напомним, забастовка длится с 17 апреля. Все эти дни девочка Соня*, на которую ополчились родители третьеклашек, ходит на уроки одна. Ее, 9-летнюю девочку, взрослые обвинили в рукоприкладстве, организации неприличного чата и предложениях снюса. А маму ребенка - в скандалах с классной руководительницей. Мать Сони призвала родителей к миру. Но те ответили отказом.
Ранее в мэрии Новосибирска рассказали о нарушениях, обнаруженных в гимназии, где родители устроили забастовку против третьеклассницы.
*Имя ребенка изменено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Или девочка уходит, или мы не приходим»: родители перестали водить детей на уроки из-за конфликта с одноклассницей
В Новосибирске родители пять дней не водят детей на уроки в гимназию из-за буйной третьеклассницы (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер