В Новосибирске на 9 мая ограничат продажу алкоголя

В Новосибирске ограничат продажу алкогольных напитков в День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске ограничат продажу алкогольных напитков в День Победы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Торговлю спиртным запретят на 16 участках. Среди них – территория рядом с площадью Ленина, треугольник возле ТРЦ «Аура», включающий улицы Военную, Ипподромскую и Семьи Шамшиных, а также участок между станциями метро «Октябрьская» и «Речной вокзал».

Организациям торговли и общественного питания, расположенным в зоне ограничений, посоветовали 9 мая продавать безалкогольные напитки – соки, квасы и коктейли. Еще им предложили на день исключить реализацию напитков в стеклянных бутылках.

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