В Новосибирске заметили кондуктора, которая курила в салоне троллейбуса

В Новосибирске кондуктор устроила перекур в салоне троллейбуса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске кондуктор устроила перекур в салоне троллейбуса. Женщина выпускала дым в окно и задумчиво смотрела вдаль. Запись появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора публикации, он заметил работницу общественного транспорта в районе «Речного вокзала».
− Спокойненько в троллейбусе кондуктор курит, сейчас бычок еще, наверное, бросит. Что бы на «конечке» не покурить. Хорошо утром, прекрасно, − прокомментировал увиденное местный житель.
В комментариях новосибирцы осудили автора публикации.
− Она же курит в пустом троллейбусе, а не с пассажирами, − отметили интернет-пользователи.
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