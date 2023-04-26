Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 6:39

В Новосибирске заметили кондуктора, которая курила в салоне троллейбуса

Женщина выпускала дым в окно и задумчиво смотрела вдаль
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске кондуктор устроила перекур в салоне троллейбуса.

В Новосибирске кондуктор устроила перекур в салоне троллейбуса.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске кондуктор устроила перекур в салоне троллейбуса. Женщина выпускала дым в окно и задумчиво смотрела вдаль. Запись появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора публикации, он заметил работницу общественного транспорта в районе «Речного вокзала».

− Спокойненько в троллейбусе кондуктор курит, сейчас бычок еще, наверное, бросит. Что бы на «конечке» не покурить. Хорошо утром, прекрасно, − прокомментировал увиденное местный житель.

В комментариях новосибирцы осудили автора публикации.

− Она же курит в пустом троллейбусе, а не с пассажирами, − отметили интернет-пользователи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber