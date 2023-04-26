В Новосибирске задержали полицейского, пытавшегося задушить восьмиклассницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске задержали полицейского, который пытался задушить восьмиклассницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Известно, что в полицию поступило сообщение, что злоумышленник напал на потерпевшую у дома на улице Гоголя. Он нанес ей телесные повреждения, угрожал убить.

– Подозреваемым оказался 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД. По результатам освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение, – сообщает пресс-служба полиции.

На него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

По факту случившегося в МВД проводят служебную проверку. После нее сотрудника уволят из ОВД. Он также понесет наказание в соответствии с законом.

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