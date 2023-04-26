Решение о внесении поправок в устав Новосибирска депутаты приняли большинством голосов. Фото: Совет депутатов горда Новосибирска

На сессии 26 апреля депутаты Горсовета сразу в двух чтениях большинством голосов приняли поправки в Устав областного центра. Поэтому следующего мэра Новосибирска выберут уже по новой модели.

Проект решения о внесении изменений в городской устав, прошедший процедуру публичных слушаний, представил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев. Он ещё раз напомнил, что проект был подготовлен в связи с федеральным законом, предусматривающим досрочное прекращение полномочий депутата в случае его отсутствия на всех заседаниях Совета депутатов в течение шести месяцев подряд, а также закона Новосибирской области, которым предусмотрена новая система избрания мэра Новосибирска.

- Проект решения рассмотрен на заседании комиссии и рекомендован к принятию в двух чтениях, - подчеркнул Атякшев.

По предложению депутата Андрея Гудовского, решили голосовать за проект сразу - без прений и выступлений, так как вопрос уже обсуждается долгое время.

Проект без проблем получил квалифицированное большинство голосов, за него проголосовало 38 депутатов. Как ранее и заявляли многие эксперты, политологи: депутаты поддержали изменения в Устав практически единогласно.

Добавим, что новая модель начнет действовать только по истечению срока полномочий действующего мэра Новосибирска. Новый градоначальник будет назначен по итогам конкурса - в соответствии с общефедеральными трендами и действующим в стране и регионе законодательством.