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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 5:43

В Кировском районе Новосибирска на дороге загорелся мусоровоз

На место прибыли полицейские
Анастасия ХРОМЫХ
Мусоровоз загорелся прямо на проезжей части.

Мусоровоз загорелся прямо на проезжей части.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 26 апреля, на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ЧП. Мусоровоз загорелся прямо на дороге, сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Машина вспыхнула возле остановки «Издательство «Советская Сибирь». Как видно на записи, на месте работали сотрудники полиции.

− Информация о пострадавших не поступала, − уточнили в публикации.

Еще одно ЧП с возгоранием произошло 25 апреля. В Ленинском районе Новосибирска сгорели попавшие в ДТП машины – ГАЗель и легковушка «Ниссан». Огонь практически полностью уничтожил транспортные средства. К счастью, никто не пострадал.

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