В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Большинство депутатов проголосовали за отмену прямых выборов мэра. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Совет депутатов Новосибирска одобрил в двух чтениях изменения в уставе города по отмене прямых выборов главы муниципалитета.

— Мэр Новосибирска избирается Советом депутатов города Новосибирска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет, — говорится в поправках.

За решение проголосовали 38 из 50 депутатов, против - шесть в первом чтении и пять - во втором.

Поправки начнут действовать после завершения срока полномочий мэра Новосибирска Анатолия Локтя и мэра наукограда Кольцово Николая Красникова.

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