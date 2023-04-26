ДТП на улице Большой стало причиной пожара

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

ДТП произошло в третьем часу дня на улице Большой, неподалеку от поворота к гипермаркету «Лента». После столкновения «Газели» и иномарки «Газель» отбросило к ограждению теплоэлектроцентрали, которая охраняется Агентством Безопасности ГВАРДИЯ. Машина загорелась, а затем произошел взрыв. Взрывной волной несколько коробок перевозимого в кузове машины груза отбросило через бетонный забор на охраняемую территорию, где началось возгорание сухой травы.

Охранники ГВАРДИИ позвонили в МЧС Новосибирской области и сообщили о ДТП и пожаре. До приезда спасателей при помощи подручных средств «гвардейцы» потушили горящую траву и перелетевшие за забор коробки, в которых оказалась глюкозосодержащая смесь, используемая в пищевой промышленности. Прибывшие позже пожарные расчеты потушили горящие автомобили.