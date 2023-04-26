Центральные улицы Новосибирска отмоют специальным шампунем к майским праздникам

Улицы готовят к майским праздникам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске перед майскими праздниками приводят в порядок улицы, отмывая их специальным шампунем. Упор делается на Красный проспект, Октябрьскую магистраль, улицы Жуковского, Нарымскую и Димитрова.

- Традиционно после схода снега мы занимаемся приведением улично-дорожной сети в порядок. Уборка как ручная, так и механизированная. После того, как зимой мы обрабатываем дороги ПГМ (противогололедными материалами - прим.ред.), мы должны всю эту массу весной собрать. Ежесменно выходит порядка 60 единиц специализированной техники, собираем 70 тонн смета и грязи, когда загруженность дорог меньше - около 100 тонн. После ручной уборки пылесосим улицы и моем шампунем, - рассказал заместитель директора ДЭУ №1 Роман Трунченко.

Шампунь лучше смывает с дорог масляные пятна и бензин, помогает меньше разлетаться пыли.

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