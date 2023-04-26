Жительница Новосибирска, пытавшаяся спасти кошку, застряла на дереве. Фото: МАСС.

В Советском районе Новосибирска на дерево забралась кошка. Она не могла спуститься вниз. В МАСС позвонила пенсионерка и сообщила, что животное сидит на уровне 3-го этажа. А через несколько минут поступила информация, что помощь нужна женщине, которая полезла на дерево за кошкой.

– Спасатели прибыли на Лесосечную улицу 25 апреля в 20:33. На месте они обнаружили толпу жителей. Они все переживали и за женщину, и за мяукающую кошку. С помощью раздвижной трёхколенной лестницы спасатели помогли сибирячке 1986 г.р. спуститься с дерева. Затем, по просьбе собравшихся людей, помогли уже и кошке, – рассказали в службе МАСС.

Очевидцы поблагодарили спасателей аплодисментами.

На спасение женщины и животного ушло чуть более 20 минут.

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