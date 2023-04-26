Крупное сельхозпредприятие НСО увеличит производство молока благодаря нацпроекту

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

«Новомайское» специализируется на растениеводстве - выращивает зернобобовые, масленичные и корневые, а также занимается животноводством. Поголовье в хозяйстве насчитывает более 850 голов КРС. Ежегодно здесь производят порядка 3,34 млн литров сырого молока. Молоко поставляется одному из крупнейших переработчиков региона. При этом «Новомайское» имеет собственную кормовую базу и изготавливает все корма для животных самостоятельно, не используя антибиотики и стимуляторы роста.

- Пилотным потоком на предприятии выбрано производство сырого молока. Мы хотим увеличить объемы при тех же затратах и численности сотрудников. Мы будем устранять потери, создавать наилучшие условия труда, и в дальнейшем тиражировать это на все другие процессы в животноводстве и растениеводстве. Наша цель - эффективно использовать ресурсы, повысить культуру производства и ускорить процессы за счет улучшения условий труда. Важно чтобы каждый работник научился ценить производство, - рассказал исполнительный директор ЗАО «Новомайское» Александр Вотяков.

На предприятии будут работать специалисты Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

- «Новомайское» производит экологически чистое молоко высокого качества, при этом основные показатели компании находятся на одном уровне в течение нескольких лет. Наша задача ускорить процессы за счет улучшения условий труда, оптимизации процесса содержания и кормления животных, - отметил руководитель проекта РЦК Вячеслав Борейко.