Наконец-то солнце! В Новосибирске потеплеет до +17 градусов

В Новосибирск идет тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске лето становится все ближе, солнце светит все больше. Синоптики порадовали прогнозом на четверг. Ночью температура будет +2…+4 градуса, а днем потеплеет до +15…+17.

— Будет преимущественно без осадков, юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура составит +5…+10 градусов, местами до -1, днем — до +18…+23 градусов, местами +12…+17. Ночью местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, днем будет преимущественно без осадков.

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