Новосибирцы пожаловались на подозрительного мужчину, преследующего школьников.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жители Новосибирска пожаловались на подозрительного мужчину, который, по их словам, преследует школьников. Взволнованные взрослые распространили о нем информацию в общедомовых, школьных чатах, а также в соцсети.
– О подозрительном мужчине предупреждают родители гимназии №13 и детского сада №484. Его видели, когда он шел за ребенком, на улице Д. Бедного 73 и 73/1, – рассказал КП-Новосибирск очевидец.
Его видели, когда он шел за ребенком, на улице Д. Бедного 73 и 73/1. Фото: "АСТ-54".
Новосибирцы добавили, что написали на подозрительного мужчину заявление в полицию.
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