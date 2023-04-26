Новосибирцы пожаловались на подозрительного мужчину, преследующего школьников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Новосибирска пожаловались на подозрительного мужчину, который, по их словам, преследует школьников. Взволнованные взрослые распространили о нем информацию в общедомовых, школьных чатах, а также в соцсети.

– О подозрительном мужчине предупреждают родители гимназии №13 и детского сада №484. Его видели, когда он шел за ребенком, на улице Д. Бедного 73 и 73/1, – рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Его видели, когда он шел за ребенком, на улице Д. Бедного 73 и 73/1. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцы добавили, что написали на подозрительного мужчину заявление в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber