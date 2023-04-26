Движение по Новосибирску утром 26 апреля затруднили пробки в 6 баллов и массовые ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 26 апреля Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Также на дорогах города произошло сразу несколько аварий.

По данным «2ГИС», затор из-за ДТП на улице Невельского. Не проехать по площади Труда и площади Энергетиков, там сразу 2 аварии. Заторы на Широкой, Станционной, проезде Энергетиков. Затруднено движение по Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробки на улицах Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. ДТП и пробка на Сибиряков-Гвардейцев. На Октябрьском мосту тоже затор.

На правом берегу не проехать по Большевистской, Восход, Кирова и Никитина. ДТП и пробка на проспекте Дзержинского.

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