Без рогов и с большими глазами: у аргали из Новосибирского зоопарка родился детеныш

У аргали из Новосибирского зоопарка родился детеныш. Фото: Анна НОВИКОВА

У аргали из Новосибирского зоопарка родился детеныш. Малыш недавно стал показываться посетителям и уже успел попасть в объектив завсегдатай зоопарка Анны Новиковой.

Пока что детеныш старается не отходить далеко от мамы и держится рядом с ней. Но иногда любопытство берет верх и малыш то и дело тянется исследовать вольер. К людям он пока подходит с опаской, хотя уже авансом успел заслужить всеобщую любовь.

В Новосибирском зоопарке аргали появились в 1994 году: самку доставили в зверинец с Горного Алтая. Много лет она была единственным представителем вида во всех зоопарках мира. Но в 2010 году в Новосибирске привезли пару молодых аргали и уже в 2013 году у них появились первые малыши. С тех пор потомство у аргали появляется ежегодно.

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