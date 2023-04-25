Под Новосибирском приставы незаконно взыскали пенсию у инвалида

Суд обязал приставов вернуть деньги инвалиду, которые были незаконно взысканы с его пенсии. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области суд обязал приставов вернуть деньги инвалиду, которые были незаконно взысканы с его пенсии.

— Административный истец указывал, что он является должником по трем исполнительным производствам. В 2022 году ему была назначена страховая пенсия по инвалидности. На данный доход истца судебными приставами-исполнителями было обращено взыскание. Мужчина обращался в ОСП по Искитимскому району с ходатайством о сохранении ему прожиточного минимума, — рассказали в Искитимском районном суде. — За 9 месяцев с него было удержано 26 221 рублей.

Мужчине поступило постановление о приостановлении исполнительного производства, но деньги с его пенсии продолжали списывать. В сентябре 2022 года он обратился с жалобой на приставов в районный ОСП, но деньги все равно списывали. Даже после обращения в суд из удержанных 26 с лишним тысяч ему не вернули 19 158 рублей.

Суд признал незаконным бездействие приставов по не сохранению мужчине прожиточного минимума. Сибиряку должны будут вернуть все оставшиеся деньги.

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