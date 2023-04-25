В Новосибирской области в 2023 году приостановили добычу нефти

В Новосибирской области в 2023 году приостановили добычу сырой нефти. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Новосибирской области в 2023 году приостановили добычу сырой нефти. Как пояснил на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор региона Сергей Семка, это связано со снижением ее запасов.

Он пояснил, что добыча на месторождении в Северном районе Новосибирской области существенно снижается. Через нефтепровод, рассчитанный на 2 миллиона тонн в год, проходит менее 300 тысяч тонн нефти в год. Инфраструктура практически не используется. Снижается и качество нефти — в ней становится больше воды.

Вице-губернатор также отметил, что прогнозы ученых насчет новых нефтяных месторождений в Новосибирской области не оправдались.

Ранее на пресс-конференции вице-губернатор рассказал о том, что в Новосибирске планируется начать серийное производство ударного беспилотника «Охотник». Ожидается, что процесс будет запущен в течение двух лет. Самолет «Охотник» благодаря новейшей оптике обладает отменным «зрением», малозаметен для радаров, великолепно вооружен и не нуждается в пилоте.

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Ожидается, что процесс будет запущен в течение двух лет (подробнее).

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