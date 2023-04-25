Видео массовой драки на Петухова в Новосибирске появилось в соцсетях

Видео массовой драки на улице Петухова в Новосибирске появилось в соцсетях.

Видео массовой драки на улице Петухова в Новосибирске появилось в соцсетях. Напомним, инцидент случился днем во вторник, 25 апреля, прямо на проезжей части.

Судя по кадрам ролика, опубликованного в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», начали потасовку двое парней. Их попытались разнять парень и девушка, но успехом попытка не увенчалась. Вскоре количество людей в драке увеличилось еще на пять человек. После нескольких попыток нанести друг другу удары, участникам конфликта все же удалось сесть в свои машины и разъехаться в разные стороны. Все это время другим автомобилистам приходилось объезжать дерущуюся прямо на дороге толпу.

Как ранее пояснили КП-Новосибирск в областном МВД, сейчас по данному факту проводится проверка. Но заявлений в органы после драки не поступало.

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