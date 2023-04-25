В Новосибирске на Монументе Славы начали раздавать Георгиевские ленточки.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске во вторник, 27 апреля, на Монументе Славы начали раздавать Георгиевские ленточки. Акция стартовала по всей стране: накануне Дня Победы волонтеры выйдут на улицы более чем полутора тысяч городов, чтобы вручать людям символ воинской славы.
Раздавать ленточки будут на праздниках в честь Дня Победы в парках, возле станций метро и в других местах, где высока проходимость людей. Точные адреса и время можно посмотреть на сайте георгиевскаяленточка. рф.
Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу мероприятий на 9 Мая 2023 года. Праздник в этом году власти региона планируют отметить c размахом: будут и парад, и салют, и концерты, и показы фильмов. А вот акцию «Бессмертный полк» было решено провести без традиционного шествия. В качестве альтернативы сибирякам предложили выставить фотографии героев в качестве аватаров в соцсетях, разместить их портреты на футболках или бейджах, а также — на стеклах машин.
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Об этом сообщили в мэрии города (подробнее).
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