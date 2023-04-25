Новосибирские певцы и поэты выступили перед земляками в зоне СВО

Губернатор встретился с артистами. Фото: Правительство НСО.

Бригада артистов из 9 человек собрала больше 1250 бойцов, медработников и местных жителей на концертах в зоне СВО. Сибиряки читали стихи, пели казачьи и патриотические песни.

— В акции участвовали артисты Областного центра русского фольклора и этнографии и ансамбля традиционной казачьей культуры «Майдан», — сообщили в Правительстве НСО.

Губернатор региона Андрей Травников встретился с артистами и пообещал помочь мобильным бригадам в зоне СВО транспортом и по доставке всего необходимого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер