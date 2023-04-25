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НовостиОбщество25 апреля 2023 17:29

Новосибирские певцы и поэты выступили перед земляками в зоне СВО

Концерты прошли в домах культуры ДНР и ЛНР
Данила ШУЛЯК
Губернатор встретился с артистами. Фото: Правительство НСО.

Губернатор встретился с артистами. Фото: Правительство НСО.

Бригада артистов из 9 человек собрала больше 1250 бойцов, медработников и местных жителей на концертах в зоне СВО. Сибиряки читали стихи, пели казачьи и патриотические песни.

— В акции участвовали артисты Областного центра русского фольклора и этнографии и ансамбля традиционной казачьей культуры «Майдан», — сообщили в Правительстве НСО.

Губернатор региона Андрей Травников встретился с артистами и пообещал помочь мобильным бригадам в зоне СВО транспортом и по доставке всего необходимого.

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