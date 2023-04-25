Схватила не глядя: в Новосибирске школьница украла браслет на ярмарке в ТЦ и попала на камеры

Девочка за секунду схватила браслет и пошла дальше. Фото: скриншот из видео АСТ-54.

В новосибирском ТРЦ «Галерея» молодая девушка украла браслет на ярмарке. Видео кражи опубликовали в группе АСТ-54.

— Пусть всё вернёт — или на неё заведут уголовное дело. Один браслет только стоит 2600 рублей. Я думаю, её родители не хотят, чтобы ЕГЭ было в СИЗО», — предупредила продавец.

На кадрах видно, как девушка в очках, проходя мимо прилавка, ловко цепляет рукой браслет и быстро уходит. По словам автора ролика, школьница не первый раз воровала украшения лавки.

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