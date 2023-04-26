Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 0:00

Не забудьте зонт! 26 апреля в Новосибирске пройдет сильный дождь

26 апреля в Новосибирске потеплеет до +15 градусов и пройдет дождь
Надежда РЫЖКИНА
Сегодня, хоть и будет тепло, прольется дождь.

Сегодня, хоть и будет тепло, прольется дождь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После небольшого похолодания в Новосибирск снова вернулось тепло до +13…+15. Но солнечным день не будет, синоптики обещают сильный дождь с мокрым снегом.

— Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура опустится до +2…+7 градусов. Днем же будет очень тепло, до +13…+18, местами будет попрохладнее, около +17…+22, местами до +11…+16. Будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, ночью с мокрым снегом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер