Не забудьте зонт! 26 апреля в Новосибирске пройдет сильный дождь

Сегодня, хоть и будет тепло, прольется дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После небольшого похолодания в Новосибирск снова вернулось тепло до +13…+15. Но солнечным день не будет, синоптики обещают сильный дождь с мокрым снегом.

— Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура опустится до +2…+7 градусов. Днем же будет очень тепло, до +13…+18, местами будет попрохладнее, около +17…+22, местами до +11…+16. Будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, ночью с мокрым снегом.

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