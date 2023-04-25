«Нет канализации, плесень на стенах»: мама ребенка-инвалида из Новосибирска пожаловалась Бастрыкину на аварийную квартиру

Сибирячка пожаловалась Бастрыкину на плохие жилищные условия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мама ребенка-инвалида из Новосибирска пожаловалась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на аварийную квартиру, где она была вынуждена жить. По словам женщины, она более 10 лет стоит в очереди на жилье.

— Женщина вместе с ребенком-инвалидом вынуждена была проживать в непригодной квартире без ремонта, с некачественным водоснабжением, сыростью, плесенью на стенах, неисправной системой канализации. Сейчас семья снимает квартиру за свой счет, что для них финансово затруднительно. Судебное решение, вынесенное в июне прошлого года, которое обязало администрацию предоставить им благоустроенное жилье во внеочередном порядке, до настоящего времени не исполнено, — отметили в СКР.

Новосибирские следователи начали проверку по данному факту. Глава Следственного комитета поручил отчитаться о ее ходе и результатах, а также о том, какие меры были приняты для того, чтобы восстановить жилищные права женщины.

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