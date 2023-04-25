В Новосибирске планируют начать серийное производство беспилотника «Охотник»

В Новосибирске планируется начать серийное производство ударного беспилотника «Охотник». Фото: Минобороны РФ

В Новосибирске планируется начать серийное производство ударного беспилотника «Охотник». Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

— Я думаю, что выпуск удастся начать через пару лет, — отметил Сергей Семка.

Напомним, самолет «Охотник» — один из самых современных образцов оружия. Благодаря новейшей оптике он обладает отменным «зрением», малозаметен для радаров, великолепно вооружен и не нуждается в пилоте. Ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, как на заводе имени Чкалова в Новосибирске побывал министр обороны Сергей Шойгу: он предлагал заключить госконтракт на выпуск суперсовременных бомбардировщиков.

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