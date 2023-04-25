Будто плюшевый: у ламы из Новосибирского зоопарка имени Шило родился малыш

В семье лам из Новосибирского зоопарка имени Шило произошло пополнение. Фото: стоп-кадр из видео Анны Новиковой

В семье лам из Новосибирского зоопарка имени Шило произошло пополнение. Появившегося на свет малыша сняла на видео постоянная посетительница зверинца Анна Новикова. Ролик сибирячка опубликовала на своем ютуб-канале.

Детеныш выглядит умилительно – у него большие глаза и «плюшевая» шерсть. Правда, малыш еще не очень уверенно держится на ногах.

Зато у маленькой ламы уже вовсю проявляется озорной характер. Детеныш бегает за взрослыми, не давая им покоя. Также он внимательно изучает вольер и живущих по соседству пони.

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