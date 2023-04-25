В Якутии подростки изрезали ножом мужчину, который вступился за своего сына

Пострадавший пытался защитить своего сына. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Якутии мужчина пострадал в результате нападения подростков. Местному жителю нанесли несколько ножевых ранений. Подробности шокирующей истории раскрыли журналисты News.ru.

Инцидент произошел в городе Мирном. По словам очевидцев, пострадавший пытался защитить своего сына.

Мальчик шел в школу и увидел, как подростки пристают к его другу. Несовершеннолетний бросился приятелю на помощь. В какой-то момент обидчики распылили ему в лицо перцовый баллончик.

− Это увидел отец мальчика, выбежал из дома и побежал за ними, хотел разобраться. И тогда один из ребят достал нож и порезал мужчину, − рассказала очевидица произошедшего.

Сейчас пострадавший находится в больнице.

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