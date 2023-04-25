«Последняя стадия рака»: в Новосибирске умер далматинец, найденный на мусорке в тяжелом состоянии

Найденный на мусорке в Новосибирске далматинец по кличке Лойд умер. Фото: animal_nsk - Новосибирск

Найденный на мусорке в Новосибирске далматинец по кличке Лойд умер. У пса была последняя стадия рака, рассказали волонтеры в группе animal_nsk - Новосибирск.

Далматинца обнаружили в тяжелом состоянии. Питомца экстренно доставили в ветклинику, где за его жизнь боролись врачи.

Волонтеры объявили сбор помощи животному. Однако все попытки спасти пса не увенчались успехом.

− ПОЗДНО! Мы опоздали! Лойда больше нет. Последняя стадия рака. Рак − это страшное слово, страшный приговор. Он безжалостно сожрал все органы этого статного, красивого и благородного пса, не оставив ему ни одного шанса на жизнь, − отметили в публикации.

Также волонтеры рассказали душераздирающую историю жизни Лойда. Оказалось, что раньше далматинца звали Брюс, и у него были хозяева. Но в какой-то момент белоснежный красавец стал им не нужен.

Хозяева хотели усыпить Брюса, но врачи не пошли на этот шаг. В тот момент пес еще был здоров. А месяц назад у животного выявили онкологию в кишечнике. Хозяева решили использовать это как предлог для того, чтобы избавиться от хвостатого.

Эти люди бросили своего питомца, заставив его мучиться не только от рака, но и от предательства. Если бы Брюсу своевременно оказали помощь, его, возможно, можно было спасти.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber